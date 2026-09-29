¡VIDEO! Así salió Tomas Rojas del boliche antes de ser brutalmente asesinado

La investigación por el crimen de Tomás Rojas tuvo considerables avances en las últimas horas luego de que saliera a la luz un nuevo video en el que se ve al joven de 22 años salir del boliche bailable.

La víctima salió del establecimiento a las 5:48 junto con otros dos amigos, vistiendo una remera color verde y un buzo sobre los hombros; y no hubo indicios de la tragedia que podía ocurrir minutos más tarde.

Rojas y sus amigos siguieron caminando por las inmediaciones del boliche hasta que fueron interceptados por el grupo de jóvenes con el que habrían tenido una discusión, y fueron perseguidos durante más de 15 cuadras hasta el trágico desenlace.

Tras la muerte del joven de 22 años detuvieron a los cuatro varones acusados de participar del ataque e identificaron a un hombre de 23 años como el responsable de efectuar el golpe fatal.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Bellocq, bajo la carátula de homicidio, mientras se determina cuál fue el grado de participación en el hecho de cada uno de los implicados.

Cómo fue el ataque contra Rojas

Las cámaras de seguridad de la zona determinaron que un grupo de cuatro personas comenzó a arrojar piedras contra el joven de 22 años y sus amigos en las inmediaciones de las vías del tren.

Una de las piedras impactó en la parte de atrás de la cabeza de la víctima, que cayó inconsciente sobre el Puente French; desde allí no volvió a recuperarse y, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida.

Los amigos de Rojas detallaron que se habían cruzado con este grupo a pocas cuadras de llegar a la estación de trenes, que los increparon y comenzaron a perseguirlos hasta que se produjo el ataque final.



