Video: así un alumno de 14 años cargó un arma y disparó en una escuela en Tucumán

Un adolescente, de 14 años, se metió con un arma de fuego a una escuela ubicada en San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula en plena clase de historia. De manera milagrosa no se registraron heridos en el episodio porque el proyectil quedó alojado en una mampostería del edificio.

El momento previo al disparo quedó grabado en un video que comenzó a circular entre los propios alumnos y luego en redes sociales. Allí se observa al menor mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor. Momentos después efectuó un disparo dentro del salón.

Como se indicó, el proyectil fue disparado hacia el techo y terminó impactando contra una parte de la mampostería. No se lamentaron estudiantes, docentes ni integrantes del personal heridos en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán.

Video (Imágenes sensibles): Así un adolescente de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro del aula

Sin embargo, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que estaba dando la clase y, en un primer momento, según reconstruyeron medios locales, creyó que se trataba de un cohete o fuego artificial que algún alumno había prendido dentro del aula.

Ante la dramática situación, se activó de inmediato el protocolo correspondiente. El adolescente entregó el arma y el director del establecimiento dio aviso a la Policía.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría Segunda, que desplegaron un operativo y resguardaron a la comunidad educativa mientras se realizaban las primeras actuaciones. También fueron informadas la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán.

Una vez finalizada la intervención policial inicial, el adolescente quedó a disposición de las autoridades y luego fue entregado a sus padres.

La investigación busca establecer de dónde obtuvo el arma el estudiante y por qué decidió llevarla al establecimiento para efectuar el disparo.

En ese sentido, las primeras averiguaciones permitieron descubrir que varios integrantes de la familia tienen armas y que uno de ellos cuenta con permiso para portar en el domicilio.

Por el momento, las autoridades no informaron qué tipo de arma utilizó el estudiante ni cuáles fueron sus motivos para disparar. Este episodio generó preocupación en la comunidad edducativa, mientras avanza la investigación.