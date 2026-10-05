¡VIDEO! Así un vecino disparaba contra un grupo de carpinchos en Nordelta

Un indignante caso de maltrato animal ocurrió en Nordelta donde un vecino salió al jardín de su casa con un arma en la mano y disparó contra un grupo de carpinchos que estaba frente a su vivienda. El episodio que se viralizó en redes sociales en las últimas horas ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, lote 90, y quedó registrado en videos tomados por otros habitantes de la zona.

En las imágenes se observa al hombre vestido con un pijama de cuadros mientras camina por el borde de la pileta y apunta hacia los animales. Los registros fueron compartidos entre residentes y luego incorporados a la investigación iniciada a partir de las denuncias.

Vecinos del barrio denunciaron lo ocurrido ante la administración de Los Alisos el mismo día del episodio. Un día después, la Administración Vecinal Nordelta (AVN) presentó una denuncia formal ante la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La investigación

Según testimonios recogidos entre habitantes de la zona, el hombre señalado tendría antecedentes y un pasado laboral en la industria aerocomercial. Algunos vecinos afirmaron que no sería la primera vez que lo observan efectuando disparos contra carpinchos.

Además, varios residentes aseguraron en sus denuncias que recibieron amenazas para evitar que hablaran sobre el caso o entregaran información vinculada con la investigación.

La Justicia encuadró inicialmente el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, que establece penas de hasta un año de prisión. La investigación también podría incorporar imputaciones vinculadas con la tenencia o portación del arma, si no contaba con las autorizaciones correspondientes, y por las amenazas denunciadas.

Comunicado de la Administración Vecinal Nordelta

A través de un comunicado, la AVN sostuvo que la convivencia con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre forman parte de la identidad de Nordelta. También cuestionó el uso de armas en zonas residenciales por el riesgo que implica para la integridad física y la tranquilidad de los vecinos.

Desde la administración señalaron que fueron los propios habitantes del barrio quienes denunciaron el episodio ante la guardia y el Tribunal de Disciplina. La entidad confirmó que realizó una denuncia penal el 18 de septiembre para que la Justicia investigara el hecho.

Con el expediente ya bajo intervención judicial, la AVN afirmó que aportó todo el material probatorio y la información disponible para esclarecer lo sucedido. La administración también ratificó que continuará trabajando sobre la protección de la fauna y la seguridad de los residentes.