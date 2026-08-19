¡VIDEO! Así una mujer se tiró del segundo piso escapando de un robo en su casa

Una mujer de 40 años intentó escapar de dos delincuentes que habían entrado a su departamento en Caseros y cayó desde un segundo piso. Sufrió varias fracturas.

Yamila estaba llegando a su casa, ubicada en el cruce de Fray Mamerto Esquiú y avenida San Martín, cuando fue sorprendida por dos delincuentes que la amenazaron y la obligaron a subir al departamento con ellos.

Una vez dentro, los ladrones la maniataron y le dijeron que iban a robarle todo. También la amenazaron con cortarle los dedos y abusar sexualmente de ella. Cuando uno de ellos salió de la habitación para buscar un cuchillo en la cocina, la mujer consiguió desatarse.

Durante el intento de escape, Yamila trató de bajar por el balcón y quiso colgarse de una red instalada en el primer piso. El tejido cedió y la mujer cayó al vacío. Primero golpeó contra la marquesina de un local ubicado en la planta baja y después terminó sobre el asfalto de la calle Esquiú.

Un vecino registró el momento en que la víctima era asistida por un patrullero. En las imágenes también se observa a los dos delincuentes escapar corriendo del lugar, aunque posteriormente fueron detenidos por la Policía.

Según contó Marcelo, hermano de Yamila, los delincuentes estuvieron alrededor de 20 minutos dentro del departamento. "Fue una entradera", explicó el hombre, quien relató que los jóvenes ingresaron cuando su hermana levantó el portón para el auto.

Marcelo detalló que su hermana vive en un departamento en dúplex y que los delincuentes la llevaron hasta el piso superior. "Se tuvo que tirar por ahí, por ese balcón, porque la ataron", contó sobre el momento en que Yamila intentó escapar.

Desde aquí saltó la víctima de robo.

Como consecuencia de la caída, la mujer sufrió un golpe en el cráneo y la fractura de tres costillas. Primero fue atendida en un hospital y luego trasladada a una clínica, donde tuvo que ser operada. Está estable, consciente y fuera de peligro.

Los dos delincuentes intentaron escapar a pie y luego subieron a una camioneta conducida por una mujer. El comando radioeléctrico y las cámaras de seguridad permitieron localizar a los sospechosos en Villa Bosch. Los tres jóvenes, de entre 21 y 27 años, fueron detenidos; dos de los hombres tienen antecedentes penales.