¡VIDEO! Así una pareja de comerciantes chinos atrapó a "Las Zíngaras", peligrosas mecheras de Once

Una escena casi salida de una película de acción se vivió en el barrio porteño de Balvanera, cuando dos comerciantes chinos detuvieron a dos mujeres acusadas de ser "mecheras peligrosas" en los locales de la zona.

El lugar de los acontecimientos fue la calle Castelli, donde los vendedores y las mujeres comenzaron a forcejear, y rápidamente escaló la tensión con insultos, empujones, patadas y mordidas.

Las acusadas, quienes integrarían un agrupación delectiva denominada como "Las zíngaras", aseguraban que "no habían robado" y que "no tenían nada"; además, exigían que las suelten; sin embargo, continuaron con la pelea callejera durante varios minutos hasta que llegaron efectivos policiales al lugar.

"Vení, mirá las chorras", gritó el comerciante de origen oriental mientras sostenía con una mano a una de las acusadas; el resto de las personas que se encontraban en el sitio decidieron grabar la secuencia que duró aproximadamente 10 minutos.

Las caras de las dos acusadas estaban pegadas en las vidrieras de otros comercios acusadas de mecheras peligrosas.

Una de las sospechosas enfrentó a la otra vendedora, a la que acusó de "poner cara de mala" y sostenía su inocencia; por otra parte, se puede ver a su cómplice que, en medio de la disputa con los comerciantes, se prendió un cigarrillo.

La vidriera que incriminó a las mecheras

El conflicto entre los vendedores y las supuestas ladronas continuó a lo largo de varios minutos y se extendió durante varios metros en la misma cuadra en medio de los forcejeos y empujones.

La intención de los orientales era llevar a estas mujeres a otro local donde estaban expuestas sus caras, que habían sido captadas por las cámaras de seguridad de estos comercios, bajo la leyenda "chorras".

Ambas mujeres terminaron aceptando su culpabilidad por estos hechos y fueron demoradas por efectivos policiales que intervinieron en el conflicto; sin embargo, no habrían quedado detenidas.



