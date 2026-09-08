¡VIDEO! Atacó a piedrazos a una mujer trans que esperaba ser atentida en un hospital

Una mujer trans fue atacada por un hombre mientras esperaba ser atendida en un centro de salud municipal de Río Tercero, Córdoba.

El episodio que se dio a conocer en esta jornada, ocurrió el pasado jueves, cerca de las 15, cuando Nicol y Guadalupe estaban sentadas en la sala de espera por un cuadro de resfrío y malestar respiratorio.

De acuerdo con las imágenes de la cámara de seguridad, un hombre pasó junto a ellas, se dio vuelta y les arrojó una piedra.

El objeto golpeó a Nicol en el brazo y en un costado del cuerpo, por lo que recibió atención médica inmediata en el mismo establecimiento.

Aunque Nicol y el agresor se conocen por ser vecinos del barrio Acuña, la víctima aclaró que no tenían ningún tipo de vínculo. Tras el ataque, la mujer contó que quedó lesionada y que debe permanecer fajada y medicada por el dolor.

"Me pegaron una pedrada, me lesionó y me duele mucho. Si nos pegaba en la cabeza a mí o a mi amiga, nos mataba", relató Nicol. También cuestionó que el episodio haya ocurrido dentro de un centro de salud: "No puedo creer que en un centro pediátrico hayamos vivido la violencia que padecimos con mi amiga y hermana de la vida".

La denuncia y el pedido de justicia

Luego de la agresión, Nicol radicó una denuncia en la comisaría. Al hombre, identificado con las siglas O. F., se le inició una causa por el delito de lesiones, aunque no quedó detenido.

La fiscalía dispuso una restricción perimetral contra el acusado. Para Nicol, la medida no alcanza y cuestionó su eficacia: "Me pusieron una restricción, pero ¿a cuántas mujeres mataron con una perimetral o botón antipánico? Me quedo más tranquila". Y agregó: "Esto no es más que un papel".

Además, la víctima contó que todavía atraviesa las consecuencias físicas del ataque y que necesita medicación para controlar el dolor. "No quiero más inyecciones, no quiero diclofenac, quiero justicia", expresó.

Después de recibir el piedrazo, Nicol tomó la misma piedra y se la arrojó al agresor. Esa parte de la secuencia no quedó registrada por las cámaras del lugar y, según indicaron, la investigación busca determinar todo el contexto en el que ocurrió el hecho.