Video brutal: le clavó un destornillador a un compañero durante una pelea a la salida de la escuela

Un adolescente terminó herido luego de que otro estudiante le clavara un destornillador en la pierna derecha durante una pelea ocurrida a la salida de una escuela de La Banda, en Santiago del Estero.

El violento episodio ocurrió en el cruce de Avellaneda y Urquiza, frente a un kiosco ubicado en las inmediaciones de la Escuela Técnica N° 2 "Ing. Santiago Barabino", donde concurren los dos adolescentes, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con las imágenes, uno de los jóvenes tomó del buzo a su compañero y le aproximó el destornillador a la zona del cuello. El otro adolescente reaccionó con un golpe de puño en el rostro y, tras esa respuesta, recibió la puñalada.

La situación fue advertida por autoridades de la escuela, que dieron aviso al servicio de emergencias. El adolescente lesionado fue asistido y posteriormente trasladado al Centro Integral de Salud Banda para ser sometido a estudios y determinar la gravedad de la herida.

La madre del chico lesionado radicó la denuncia formal y la fiscal Virginia Abrate ordenó reunir elementos para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias de la pelea.

Entre las primeras medidas se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad y la toma de testimoniales. Además, las autoridades de la institución educativa deberán aportar un informe detallado sobre posibles conflictos previos entre los menores.

En cuanto al adolescente señalado como agresor, quedó a disposición de los organismos de protección de niñez, de acuerdo con la normativa legal vigente y lo informado por El Liberal.