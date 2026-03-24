¡VIDEO! Brutal pelea de mujeres: una hizo arrodillar a otra y que suplique perdón

Una pelea entre dos mujeres sucedió en Mar del Plata durante las últimas horas, cuando un enfrentamiento en plena vía pública terminó con una de ellas brutalmente agredida.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Córdoba y Falucho, donde el ataque fue registrado por un vecino con su teléfono celular desde un edificio cercano, dejando en evidencia el desamparo de la víctima ante la mirada de testigos.

En las imágenes se puede observar a una de las jóvenes de rodillas sobre el asfalto, en una postura de total sumisión, mientras le suplicaba perdón reiteradamente a su agresora. Lejos de detenerse ante el pedido la otra mujer continuó con el ataque.

La agresora, fuera de sí, le dio piñas y patadas que impactaron directamente en la cabeza de la víctima. El nivel de ensañamiento quedó marcado cuando, tras los golpes, la mujer tomó a la otra del cabello y la arrastró varios metros por la calle.

En la escena también se vio a una tercera persona que, lejos de intentar separar o calmar los ánimos, permaneció como espectadora. Esta actitud generó repudio entre los usuarios de redes sociales.

Investigación

Si bien las causas que originaron la disputa todavía son materia de investigación, el audio del video aporta un dato, que en un momento de la filmación se escucha una pregunta referida a si "había prendido el fuego". Esta frase dejaría entrever una cuenta pendiente o un conflicto previo.

Tras el llamado al 911 de los vecinos, la policía busca identificar a la agresora.