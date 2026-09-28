¡VIDEO! Brutal trompada a la salida de un boliche: un joven quedó internado

Una pelea entre dos grupos terminó con un joven internado en grave estado en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Rodrigo Gómez, de 23 años, recibió una brutal trompada a la salida del boliche Mi Tía Sofía y, tras el golpe, quedó inconsciente y cayó contra el asfalto.

El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, en las inmediaciones del local ubicado sobre Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió identificar al presunto atacante, que horas después fue detenido.

El sospechoso fue reconocido por la remera blanca que llevaba durante el ataque. Luego fue localizado en una cabaña de alquiler temporario donde se había alojado después de la pelea.

El joven fue trasladado a un hospital y permanece sedado

Después de la agresión, Rodrigo fue llevado en ambulancia al hospital de Lezama, donde le realizaron distintos estudios. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Oscar, padre del joven, contó que la situación médica de su hijo es "complicada". Según explicó, los médicos indicaron que deben esperar 48 horas porque sufrió "un derrame en la cabeza y una fractura atrás del oído".

El hombre agregó que Rodrigo tuvo una leve mejoría durante la tarde, cuando despertó, aunque permanece sedado. También detalló que tiene un coágulo de sangre en la cabeza y calificó el golpe como "terrible".

Además, relató que otro amigo de su hijo también fue agredido y sufrió una grave lesión en uno de sus ojos. Según su versión, ambos salían por el pasillo del boliche cuando comenzó la agresión.

Un policía fue separado de la fuerza

La intervención policial comenzó después de un llamado anónimo. Dos patrulleros llegaron al lugar mientras la pelea todavía continuaba y luego se inició la búsqueda del agresor.

Durante la investigación también se detectó la participación de un efectivo de la comisaría local que estaba fuera de servicio y se encontraba en el lugar. Las cámaras registraron que el policía golpeó a Rodrigo antes de la agresión ocurrida en la calle. Por ese motivo, el efectivo fue separado de la fuerza.

El padre de la víctima denunció también cuestionó el accionar del boliche y sostuvo que los patovicas sacaron a su hijo al exterior pese a que, según su relato, quienes habían golpeado a su amigo todavía estaban en la vereda.

"El boliche se quiere sacar el problema, pero no les importa que maten ahí en la vereda", denunció el padre de Rodrigo.

Finalmente, el hombre describió a su hijo como "un pibe re tranquilo y trabajador" y contó que estaba construyendo su propia casa.