¡VIDEO! Denunció que le vendieron un televisor fallado y que no se lo quisieron cambiar: fue con barras a exigir una solución

Un supermercado de la zona norte del Gran Buenos Aires fue el escenario de una violenta protesta ya que un hombre denunció que un televisor que compró en el comercio no funcionaba y ante la negativa de la empresa para cambiarlo, acudió al local acompañado por integrantes de la barrabrava de un equipo del ascenso.

El hecho ocurrió durante la semana y quedó registrado en un video filmado por un cliente del supermercado. En las últimas horas, las imágenes de viralizaron en redes sociales.

El video de la protesta

Según el testimonio del hombre, tras comprar el televisor en el supermercado, fue a su casa y lo probó pero no funcionaba. Luego, volvió para que se lo reemplazaran y ante el rechazo del comercio, irrumpió en el local con integrantes de la barra de Central Ballester, equipo que disputa la Primera C.

En las imágenes se escucha a los barras exigir el cambio del televisor y lanzar insultos contra el comercio.

"Queremos cambio, la p... que te parió. Si no cambian la tele, qué quilombo se va a armar", se escucha decir a uno de los hombres.

En tanto, entre los clientes algunos se mostraron sorprendidos y otros se rieron ante la escena, que generó desconcierto entre la mayoría de quienes estaban en el lugar.

Asimismo, desde la empresa lamentaron "la situación que debieron atravesar los clientes que se encontraban en el lugar" y advirtieron que "no es la forma de canalizar un reclamo".