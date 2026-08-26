Video: dos operarios murieron en un accidente en Vaca Muerta

Un trágico accidente conmocionó este martes a la provincia de Neuquén, luego de que dos operarios perdieran la vida tras registrarse una descompresión y fuga de gas en el bloque Rincón del Mangrullo, una zona de Vaca Muerta operada por YPF cerca de la localidad de Añelo. Un testigo registró en video el momento exacto en el que comenzó el incidente que derivó en la tragedia.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el hecho se produjo a raíz de una falla en una línea de alta presión de gas. En medio de la fuerte descompresión en la planta separadora, un pedazo de metal se desprendió y alcanzó de manera directa al primer trabajador, identificado como Jonathan Meliqueo.

En las imágenes compartidas por medios locales, se observa el instante en el que una espesa nube blanca sale disparada en el lugar de los hechos.

Video: así fue el accidente que causó dos muertes en Vaca Muerta

La segunda víctima fatal, Cristian Latorre, había resultado gravemente herido durante la contingencia y debió ser trasladado de urgencia por vía aérea a una clínica de la zona. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la compañía confirmó horas más tarde su fallecimiento.

El comunicado oficial y la investigación

Mediante un parte informativo, la compañía expresó su pesar por lo ocurrido: "YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando". La empresa aseguró que se pusieron en contacto inmediato con los familiares de las víctimas para brindarles acompañamiento y asistencia.

Asimismo, desde la petrolera indicaron que la situación en el área se encuentra completamente controlada y afirmaron que continuarán actualizando los datos a medida que avancen los peritajes para determinar las causas exactas del colapso en la cañería.

Por el accidente en Vaca Muerta fallecieron dos trabajadores, identificados como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

La postura del sindicato

En paralelo, voceros del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que los operarios involucrados no eran trabajadores de convenio, detallando de manera preliminar que se trataría de supervisores que cumplían funciones en la locación.

Pese a ello, desde la entidad gremial informaron que pusieron a entera disposición su equipo técnico y cadena sanitaria para colaborar con la emergencia, al tiempo que enviaron sus condolencias y acompañamiento a los allegados de los trabajadores fallecidos.

Otra explosión por una reacción química en un yacimiento de Vaca Muerta

Por último, podemos señalar que el pasado lunes 10 de agosto, había sucedido una grave explosión en un yacimiento de Vaca Muerta, debido a una reacción química, lo que derivó en tres trabajadores heridos.

Como bien detalló LM Neuquén, se registró en la batería 1 de Chevron, en la zona de El Trapial, donde una trabajadora resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Luego, se confirmó que dos trabajadores, agremiados en el Sindicato de Petroleros Privados, resultaron con heridas leves y fueron también llevados al hospital, y se encuentran fuera de peligro. Según precisaron, los operarios sufrieron consecuencias de salud porque volaron esquirlas a más de 1000 metros producto de la explosión.