Video: el momento del feroz tiroteo entre el custodio de Monteoliva y dos motochorros

Una cámara de seguridad privada registró el momento en el cual un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, protagonizó un feroz tiroteo con dos motochorros que quisieron asaltarlo cuando llegaba en auto a su casa.

El violento episodio ocurrió este martes en la intersección de Gallardo y Dragones, en el oeste del Conurbano, cuando David Alberto Farías, suboficial mayor de la Policía Federal de 61 años, estaba por ingresar a su vivienda a bordo de un Toyota Etios rojo y fue interceptado por delincuentes que circulaban en moto.

El parte oficial informó que uno de los asaltantes sacó un arma y disparó contra el vehículo, tras lo cual Farías respondió con su arma reglamentaria y se produjo una estremecedora balacera.

El saldo del intercambio de disparos terminó con el policía herido en uno de sus brazos y con ambos malvivientes baleados y detenidos. Uno de ellos, de 28 años, quedó tendido en el suelo con un tiro en la zona lumbar, mientras que el otro, de 24, escapó con cinco impactos y fue capturado en un hospital, a donde lo llevaron sus familiares.

El auto del policía y la moto utilizada por los ladrones.

Monteoliva: "Vas a responder ante la Justicia "

La ministra de Seguridad publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse al violento episodio, enviarle su apoyo al uniformado y asegurar que los delincuentes "responderán ante la Justicia".

"Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos", manifestó la funcionaria, y señaló sobre los motochorros: "Ya se encuentran detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga".