Efectivos policiales secuestraron 42 motos en un cementerio de la ciudad de Mar del Plata tras frustrar un \u0022velorio tumbero\u0022 que reuniÃ³ alrededor de 100 personas este jueves para realizar maniobras peligrosas, detonar armas de fuego al aire y dar el Ãºltimo adiÃ³s a un fallecido. La convocatoria se llevÃ³ a cabo en el Cementerio Parque, donde el grupo realizÃ³ una caravana que requiriÃ³ que se implemente un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del establecimiento.Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) advirtieron que los motoqueros \u0022se desplazaban por distintas arterias realizando maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles\u0022 y dieron lugar a la intervenciÃ³n policial.Tras la finalizaciÃ³n del evento, los agentes comenzaron a secuestrar los vehÃculos que iban controlando a la salida del cementerio. Ante este contexto, un grupo de 30 motociclistas intentÃ³ escapar por las paredes laterales del lugar y generÃ³ una intensa persecuciÃ³n en el interior del establecimiento, pero varios de los integrantes de la banda dejaron las motos tiradas en el lugar y huyeron a pie. en vivo INVESTIGACIÃ“N Detuvieron a empleada domÃ©stica que participÃ³ del desvalijamiento de la vivienda de su patrÃ³n muerto en vivo CHANTA CayÃ³ un falso mentalista que estafÃ³ a una jubilada por 25 mil dÃ³lares con el cuento del \u0022maleficio\u0022Durante esta jornada secuestraron 42 motos, de las cuales una tenÃa un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026 por una causa de robo agravado, y realizaron 100 actas de infracciÃ³n.El operativo de seguridad estuvo a cargo de las autoridades policiales, efectivos de InfanterÃa, el Grupo de PrevenciÃ³n Motorizada (GPM), personal de TrÃ¡nsito y la Patrulla Municipal, que trabajaron en conjunto con personal del COM para hacer el seguimiento de los vehÃculos que se acercaban hasta el cementerio.