¡VIDEO! Entraron armados al super, golpearon a una jubilada, a un hombre con andador y huyeron con la recaudación

Un grupo de tres delincuentes armados asaltó un supermercado de la ciudad de Mar del Plata este miércoles por la noche y agredieron físicamente a dos clientes mayores que se encontraban en el establecimiento. Las imágenes quedaron captadas por las cámaras de seguridad.

La banda se dividió apenas ingresó al local: dos hombres se acercaron a la zona de cajas; uno estaba empuñando un arma y exigía el dinero en efectivo, mientras que el tercero empujó a una señora que cayó al suelo mientras amenazaba al resto de los presentes.

En su primera intervención en el supermercado donde se llevó a cabo el delito, el delincuente armado gritó: "Todos quietos, que nadie se mueva. Dame la plata, dale", con el objetivo de intimidar a los presentes.

Uno de los ladrones, que también exigía dinero en efectivo, fue captado en las cámaras de seguridad del local revoleando mercadería y segundos más tarde golpeando y robándole las pertenencias a un hombre que tenía un andador para moverse.

Algunos de los clientes optaron por enfrentarse a los tres ladrones y las empleadas les gritaban para intentar disuadir el ilícito; sin embargo, pudieron huir del lugar con parte del botín. Luego de esto, los dueños del comercio dieron a conocer las imágenes.

El desgarrador testimonio de la mujer agredida

Una mujer de 76 años, que fue agredida por los ladrones que irrumpieron en el supermercado, detalló que luego de la agresión creyó que se había roto la cadera por la violencia que tuvo el impacto.

Según el relato de la víctima, el asalto ocurrió en un momento de mucha concurrencia, por lo que de repente escucharon a un hombre gritar "arriba las manos, es un asalto", generando que muchos se queden inmovilizados.

"Tenía miedo porque estoy operada de la cadera. Me tiraron y pensé que me la habían roto", argumentó la mujer sobre los momentos de tensión que se vivieron pasadas las 19:30 en el comercio.



