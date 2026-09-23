¡VIDEO! Entró a robar a un banco y así los clientes lo redujeron a golpes

Un testigo grabó el momento en que varios clientes de un banco del conurbano bonaerense redujeron a uno de los delincuentes que había ingresado a robar junto a dos cómplices.

El asaltante terminó tirado en el piso y fue golpeado por algunas de las personas que intervinieron hasta la llegada de la policía.

En las imágenes se observa al sospechoso en el suelo mientras varias personas lo rodean. Durante la escena, algunos clientes lo golpean y uno de los presentes reclama que le den trompadas.

Todo ocurrió este miércoles, poco antes de las 12, en una sucursal ubicada en San Martín y Villegas.

Según relataron los testigos, dos delincuentes ingresaron al banco mientras un tercer integrante de la banda permaneció afuera como campana. Una vez dentro, comenzaron a amenazar a los clientes con un arma.

Los disparos y la fuga de dos delincuentes

En medio del asalto, varias personas se enfrentaron con los ladrones y comenzaron a forcejear con ellos. Durante la pelea se escucharon entre cuatro y cinco disparos, aunque no hubo heridos.

El ladrón fue golpeado por los clientes.

Fue entonces cuando los clientes consiguieron reducir a uno de los asaltantes, mientras los otros dos escaparon en una camioneta y dejaron atrás a su cómplice.

Además, las personas que participaron del enfrentamiento lograron recuperar un arma que habría sido utilizada durante el intento de robo. Minutos después, la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y detuvo al sospechoso.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para intentar identificar y localizar a los dos delincuentes que lograron escapar.