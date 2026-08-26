¡VIDEO! Entró a una zapatería, fingió ser cliente, robó un celular y huyó

Un robo cometido en una zapatería ubicada en la peatonal de la ciudad de Santiago del Estero quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se ve cómo el delincuente toma un celular del mostrador.

Cerca de las 20 horas del martes, un hombre ingresó a la zapatería Punto Límite, ubicada en la esquina de las calles Pellegrini y Absalón Rojas, en pleno centro.

El ladrón actuó como si fuera un cliente más y simuló estar interesado en comprar un par de zapatillas. Mientras conversaba y observaba los productos, consiguió distraer a la trabajadora que estaba detrás del sector de cobro.

El momento del robo quedó registrado

Las cámaras de seguridad del comercio captaron toda la secuencia. En las imágenes se puede observar cómo el hombre aprovechó un descuido de apenas unos segundos para acercarse al mostrador.

Con su brazo izquierdo, el falso comprador tomó un teléfono celular que estaba apoyado sobre el mostrador. Luego guardó el aparato y salió del negocio con total normalidad.

La maniobra fue tan rápida que la empleada no alcanzó a advertir en ese momento que el teléfono había desaparecido. El delincuente consiguió retirarse del local sin ser detenido.

Después de descubrir el faltante, la trabajadora damnificada se dirigió a la comisaría, donde realizó la denuncia por el robo del celular.

Indignación de los empleados

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron difundidas posteriormente para intentar identificar al responsable. Los compañeros de la víctima también compartieron capturas del momento en las redes sociales.

A través de esas publicaciones, solicitaron la colaboración de la comunidad santiagueña para obtener información que permita identificar al hombre que quedó registrado mientras cometía el robo.

Por el momento, el ladrón no fue detenido.

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