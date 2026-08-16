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Domingo, 16 de agosto de 2026

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BRUTAL

Video escalofriante: tren embistió un auto con seis ocupantes que se quedó en medio de la vía en Córdoba

El episodio ocurrió cuando el coche sufrió un desperfecto mecánico y quedó inmovilizado justo sobre el paso de la formación.

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Un momento escalofriante quedó registrado en video por una cámara de seguridad en el barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba, cuando un tren de cargas arrolló a un auto que llevaba a 6 personas y había quedado detenido sobre las vías.

El episodio ocurrió este sábado en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quirós. El Chevrolet Prisma sufrió un desperfecto mecánico que le impidió continuar su marcha y quedó inmovilizado justo sobre las vías ferroviarias.

Las imágenes permiten observar cómo, en los instantes previos al choque, un adulto logra salir del coche con un menor en brazos, al igual que otras personas que pudieron descender del vehículo y ponerse a resguardo.

Las imágenes permiten observar cómo, en los instantes previos al choque, un adulto logra salir del coche con un menor en brazos, al igual que otras personas que pudieron descender del vehículo y ponerse a resguardo.La formación ferroviaria involucrada en el accidente.
La formación ferroviaria involucrada en el accidente.

Sin embargo, una mujer mayor de edad no alcanzó a salir a tiempo y quedó atrapada dentro del auto que resultó impactado de lleno por la formación compuesta por una locomotora y 17 vagones.

Pese a la espectacularidad del choque, la mujer atrapada resultó ilesa y pudo ser asistida por un servicio de emergencias que llegó al lugar.

Así quedó el auto embestido por un tren en Córdoba.
Así quedó el auto embestido por un tren en Córdoba.

En el procedimiento también trabajaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes intervinieron para rescatar a la mujer que permanecía dentro del rodado y colaboraron con el personal de emergencias.

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