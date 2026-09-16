¡VIDEO! Ex intendente atacó a "facazos" a su sucesor dentro de una dependencia municipal

Una inédita situación tuvo lugar en una pequeña localidad de la provincia de Neuquén, cuando un exintendente de la localidad de Pilo Lil atacó con un cuchillo al jefe comunal luego de una discusión por el uso de un camión municipal.

Los implicados en este enfrentamiento, que incluyó golpes, empujones y amenazas, fueron Eliseo Díaz, el exalcalde de la pequeña localidad a 55 kilómetros de Junín de los Andes, y el actual mandatario Andrés Avelino Infante. El conflicto quedó registrado en imágenes por las personas que se encontraban en ese lugar.

Según la denuncia, la pelea duró aproximadamente 20 minutos, que comenzó con un reproche hacia el actual intendente y fue escalando en tensión hasta que Díaz sacó un cuchillo para intimidar a Avellino.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción, que deberá analizar las imágenes registradas durante la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar cómo ocurrió el enfrentamiento.

Cuál fue el origen de la pelea

La pelea habría comenzado después de que Díaz había solicitado el uso de un camión municipal para trasladar fardos de pasto el día jueves y el pedido de un paso burocrático por parte de Avellino.

El intendente exigió que elabore una nota formal para que justifique el gasto, debido a que las Comisiones de Fomento de la provincia deben rendir cuentas sobre el combustible, el cual se adquiere con aportes provinciales.

"Hijo de p..., te voy a matar", es la frase que habría utilizado Díaz tras el requisito para poder utilizar el camión y segundos más tarde sacó un cuchillo de la cintura, generando aún más tensión entre ambos.

Esta dramática escena requirió la intervención de Raquel Fantini, la esposa del actual intendente, que se colocó en el medio de ambos para calmar un poco la situación y evitar que Avellino sea apuñalado.



