¡VIDEO! Fue en auto de app a cobrar la jubilación y así le robó el chofer

Jorge había ido a cobrar su jubilación acompañado por su nieto Misael, como hace todos los meses. Para regresar a su vivienda, ubicada en Villa Revol, al sur de la ciudad de Córdoba, solicitaron un auto de aplicación. Y terminaron siendo víctimas de un robo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. "Me sacó hasta el último centavo", dijo la víctima.

Misael había dejado en el asiento delantero del vehículo la mochila en la que llevaba el dinero y le pidió al conductor que aguardara mientras ayudaba a bajar a su abuelo, que tiene dificultades para caminar.

"Le pedí que me espere un segundo para que lo ayude a mi abuelo porque él no puede", explicó el joven al ElDoceTV. Según relató, Jorge tiene una rodilla inflamada y camina con dificultad.

El momento en que el chofer escapó con el dinero

Mientras Misael ayudaba a su abuelo a salir del auto gris y acomodaba las bolsas que llevaban, el conductor habría aprovechado el momento para tomar la mochila con el dinero. Los dos pasajeros estaban fuera del vehículo y no advirtieron inmediatamente lo que ocurría.

Cuando el joven se dio cuenta, el chofer ya había arrancado. Misael intentó hacerle señas para que regresara, pero el conductor escapó con el dinero.

Jorge solo cuenta con su jubilación para vivir.

"Cuando voy a abrir la reja me doy la vuelta y él agarra mi bolso, se lo pone en el regazo, ve que había plata y arrancó con todo", contó el nieto. Ambos comenzaron a gritar pero no sirvió para nada. Realizaron las denuncias correspondientes.

La familia también presentó un reclamo ante la aplicación. Según informó ElDoceTV, desde la empresa comunicaron que el conductor fue dado de baja. Misael cuestionó la medida por la situación económica en la que quedó su abuelo: "¿A mí qué me sirve que lo dejen sin trabajo si mi abuelo con qué come este mes?".

Jorge expresó su angustia después del robo y contó que el dinero estaba destinado a cubrir sus gastos del mes. "Estoy mal, me sacó el último centavo que tenía. Me sacó los últimos pesos. No tengo para remedios, para nada, para pagar la luz. Estamos en bancarrota", afirmó.

Una cámara registró el robo





Una cámara de seguridad instalada en la vivienda registró la secuencia. Según las imágenes, el auto llegó cerca de las 10.30 del lunes y estacionó frente a la casa, cuya entrada tiene una reja negra.

Mientras Misael contaba el dinero para pagar el viaje, Jorge comenzó a bajar del vehículo con dificultad. El joven abrió la puerta del acompañante y luego se dirigió junto a su abuelo hacia la vereda para ayudarlo con las bolsas.

Durante algunos segundos, Misael y el conductor mantuvieron un breve intercambio. Después, mientras el nieto ayudaba a Jorge y abría la puerta de la vivienda, el chofer permaneció dentro del auto.

Finalmente, el vehículo arrancó y escapó con el dinero. Jorge tardó unos segundos en advertir lo ocurrido y, según muestra la filmación, Misael intentó que el conductor regresara, pero no logró detenerlo.

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