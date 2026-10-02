VIDEO: se enojó porque lo detuvieron en un control y prendió fuego su moto

Un joven de 27 años prendió fuego su propia motocicleta en la calle tras ser interceptado durante un control rutinario policial, llevado a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tras el insólito hecho, el hombre fue detenido.

Fuentes policiales informaron que el operativo lo realizó personal del Distrito Urbano de la Policía local, que llevó a cabo tareas preventivas y de seguridad en la zona céntrica.

El conductor fue detenido y la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

Según precisaron las mismas fuentes, los efectivos interceptaron al motociclista y le pidieron la documentación pero ante la solicitud el conductor reaccionó de manera agresiva.

Lo que siguió convirtió un procedimiento habitual en un episodio de mayor gravedad. En plena intervención, y frente a los agentes, el hombre incendió su propia moto en la calle.

Conductor detenido

El hecho ocurrió en una zona de intenso tránsito peatonal y vehicular, con comerciantes y peatones en las inmediaciones. "La situación de riesgo para terceros fue inmediata", consignó la policía.

Los efectivos controlaron la escena y procedieron a la detención del joven, que fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. La moto quedó en el lugar para que personal de Criminalística realice las pericias técnicas.

Las imágenes del episodio muestran cómo el fuego tomó el vehículo mientras se desarrollaba el procedimiento. La causa fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y el fiscal Rivadeneira dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



