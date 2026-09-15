¡VIDEO! Intentaron allanar su casa y respondió lanzando llamas con una garrafa

Un hombre conocido bajo el apodo de "Bachín" fue detenido durante la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Frontera, en Santa Fe por efectivos de las fuerzas de seguridad, en el marco de un procedimiento para concretar una orden de detención previa.

La intervención policial derivó en un violento episodio al registrarse una llamarada proveniente de una garrafa en el lugar de los hechos, cuyo origen preciso se encuentra bajo investigación judicial.

Hipótesis cruzadas sobre el origen del fuego

Durante las maniobras para reducir al sospechoso, quien ofreció resistencia física ante el personal interviniente, una garrafa presente en la escena generó un foco ígneo de consideración que quedó grabado en material audiovisual captado por los residentes de la zona.

Existen dos líneas de investigación respecto a la mecánica que desencadenó el fuego:

Acción del sospechoso: Una hipótesis preliminar sugiere que el propio detenido habría iniciado el fuego de manera intencional para evitar su arresto.

Uso de arma de fuego: Una segunda versión evalúa la posibilidad de que el incendio se haya provocado a raíz de un disparo efectuado por el personal policial.

Ninguna de las dos versiones cuenta con la confirmación de los peritos oficiales encargados del caso.

Traslado y antecedentes en investigación

Posteriormente al despliegue en el lugar, "Bachín" fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde permanece arrestado a disposición de la fiscalía de turno para resolver su situación procesal por el pedido de captura vigente.

En paralelo, los investigadores evalúan testimonios vecinales que señalan al aprehendido como presunto autor de un asalto violento acontecido días atrás contra un jubilado, a quien habrían agredido con un elemento de madera para sustraerle dinero en efectivo, acusación que aún no fue formalizada en la causa.