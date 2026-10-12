Video: la peligrosa maniobra de un auto para detener una paliza que pudo haber terminado en tragedia

La salida de un boliche en Mar del Plata terminó en una violenta batalla campal en plena avenida, la cual pudo ser frenada gracias a la oportuna intervención de un auto en contramano.

Entre gritos, golpes y corridas, un grupo de jóvenes protagonizó una brutal pelea que, por momentos, amenazó con terminar en tragedia.

En medio del enfrentamiento, el auto aceleró, dio marcha atrás y llegó a circular en contramano para intentar dispersar a quienes se peleaban.

El episodio ocurrió el domingo a la mañana en inmediaciones de avenida Independencia y Brown, donde alrededor de nueve chicos discutían en medio de la calle.

A pocos metros, un vehículo con el baúl abierto se convirtió en otro de los protagonistas de una escena tan confusa como peligrosa: en su interior había más personas y, mientras la pelea continuaba, el conductor comenzó a realizar maniobras peligrosas entre los jóvenes.

En cuestión de segundos, la discusión pasó a los golpes. Uno de los jóvenes terminó en el piso y varios comenzaron a pegarle y patearlo mientras permanecía indefenso. A su alrededor, un grupo de chicas gritaba e intentaba separar a los involucrados, en una escena en la que cada vez resultaba más difícil controlar la situación.

Pero la tensión no quedó limitada a la pelea cuerpo a cuerpo. El auto, que hasta ese momento se movía en medio del enfrentamiento, realizó un giro en U y se metió en contramano con la aparente intención de dispersar al grupo.

Después de dar la vuelta, el conductor retomó la marcha y comenzó a alejarse. Sin embargo, varios de los jóvenes salieron corriendo detrás del vehículo. En ese momento, uno de ellos le arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes.

La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente, mientras la puerta trasera derecha permanecía abierta. Finalmente, uno de los chicos logró subirse al vehículo y escaparon rápidamente del lugar. Detrás, los otros jóvenes siguieron corriendo por la avenida.

Más allá de la violencia que quedó registrada en las imágenes, el episodio volvió a poner el foco en lo que sucede durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de los boliches.

Vecinos de la zona manifestaron que este tipo de escenas se repite habitualmente los fines de semana, cuando termina la actividad nocturna. Según señalaron, las peleas, los gritos y las corridas forman parte de una postal recurrente y cuestionaron la falta de seguridad para prevenir estos episodios.