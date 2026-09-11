Video: realizó grafitis en rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi y ahora deberá restaurarlas

La Justicia federal condenó a un camionero a restaurar unas piedras del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las que efectuó grafitis a finales del 2025. El hecho quedó grabado en un video realizado por un testigo.

El dictamen se logró tras un acuerdo de reparación integral impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, contra un camionero de 58 años por grafitear las milenarias formaciones rocosas, ubicadas en el kilómetro 1598 de la Ruta 40, zona conocida como Valle Encantado.

El juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó el acuerdo entre las partes y dispuso que el imputado deberá, en el plazo de 90 días, llevar a cabo la restauración y limpieza de su vandalización.

Dicho acuerdo implica concretar la misma tarea en otras once intervenciones antrópicas más, relevadas a lo largo del tramo de la ruta nacional N°237, a la altura del kilómetro 1591, utilizando productos aptos para tal fin.

Denuncia e investigación

El hecho investigado se inició a raíz de la denuncia formulada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Conforme a la denuncia presentada, el 26 de diciembre de 2025 un vecino filmó al hombre mientras realizaba pintadas con aerosol sobre una formación rocosa, un video que fue incorporado por la fiscalía como evidencia a la investigación.

Informe tras las tareas

"La conducta consistió en la realización de un grafiti con la inscripción ‘Ana Gustavo' en aerosol rojo", destaca el portal Fiscales. Al respecto, la denunciante destacó que, según se observa en la filmación aportada, el imputado ignoró las advertencias del vecino que registraba el hecho y continuó realizando la pintada.

Este es el grafiti que utilizó el camionero sancionado (X).

Finalmente, el acuerdo alcanzado contempla que, una vez finalizadas las tareas comprometidas, la Administración de Parques Nacionales deberá remitir a la fiscalía un informe en el que se deje constancia del efectivo cumplimiento de las labores de limpieza y de la adecuada restauración del sector afectado, acompañado de registros fotográficos.

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