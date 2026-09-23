¡VIDEO! Pescador pescado: forzó la persiana de un comercio y robó varias cañas

Un aviso al 911 permitió detener a un hombre de 35 años que durante la madrugada de este miércoles forzó la persiana de un local de pesca, ingresó al comercio y robó varios elementos en Mar del Plata.

El sospechoso fue descubierto cuando salía del negocio con las cañas envueltas en una frazada y terminó aprehendido tras intentar escapar a pie.

El robo y la fuga que terminó con un detenido

Minutos antes de la una de la madrugada, efectivos de la comisaría decimosexta llegaron a la zona de Champagnat y Avellaneda luego de recibir una alerta por fuertes ruidos y un posible robo en un comercio.

Al arribar al lugar, los policías observaron al sospechoso mientras salía del local con varias cañas de pescar envueltas en una frazada. En las inmediaciones también estaban dos mujeres que habían advertido movimientos dentro del negocio y dieron aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos le dieron la voz de alto, el hombre arrojó las cañas y comenzó a correr. La persecución continuó hasta las inmediaciones de avenida Avellaneda al 5900, donde fue interceptado con la colaboración de agentes del Comando de Patrullas.

Entre los elementos secuestrados quedaron las cañas de pescar, una frazada y un bolso que contenía cuatro rieles de pesca y una pinza. Además, los policías realizaron las actuaciones correspondientes sobre la persiana y el ventanal del comercio para documentar los daños.

Finalmente, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión del sospechoso. El hombre quedó acusado por un robo en grado de tentativa y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.