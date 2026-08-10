¡VIDEO! Por una rueda, amenazó de muerte a un gomero con un machete y le dijo que incendiaría los autos

Un hombre de 49 años quedó detenido el domingo por la tarde después de amenazar de muerte al dueño de una gomería, mostrarle un machete y decirle que le iba a prender fuego el local. El episodio ocurrió sobre la avenida Colón al 5800 en Mar del Plata.

Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación arribó al lugar a las tres y media de la tarde, luego de que la Central de Emergencias recibiera un aviso por un hombre agresivo en plena vía pública.

Los efectivos encontraron al sospechoso todavía sobre la avenida, insultando al comerciante.

Los policías lograron calmarlo, lo identificaron y después hablaron con el dueño del comercio, que contó cómo había empezado todo. Según su versión, el agresor bajó de su auto y le reclamó, con tono violento, la devolución de una rueda que el gomero dijo no conocer.

Insultos, patadas y un machete en la vereda

La negativa del comerciante desató la furia del hombre, que se largó a los gritos, insultó al gomero y pateó objetos que había sobre la vereda. "Según el relato del damnificado, ante la negativa, el sujeto comenzó a insultarlo, patear elementos que se encontraban sobre la vereda y amenazarlo de muerte y con incendiar el local", detallaron fuentes policiales.

La situación escaló todavía más cuando el acusado fue hasta el baúl de su auto y sacó un machete, que agitó frente al comerciante mientras seguía con las amenazas. Recién ahí la víctima pidió ayuda policial, ante el temor de sufrir una agresión física.

Con el testimonio del damnificado y de testigos que presenciaron la escena, los uniformados pidieron autorización para revisar el vehículo. El hijo del agresor, que tenía las llaves en su poder, permitió el acceso al baúl.

El machete secuestrado.

Ahí los efectivos encontraron el arma blanca: un machete de unos 45 centímetros, con mango negro y hoja metálica gastada y oxidada por el uso. Tanto el machete como el Renault Logan gris que habría usado el hombre para llegar hasta la gomería quedaron secuestrados.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro caratuló la causa como amenazas agravadas y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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