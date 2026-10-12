Video: repartidores molieron a golpes, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón

Un joven de 20 años terminó desnudo, atado a un árbol y golpeado por un grupo de repartidores que lo acusaba de intentar robarle la moto y las herramientas de trabajo a uno de sus compañeros. Todo ocurrió el viernes y requirió la intervención de la Policía para frenar el ataque.

El conflicto comenzó cuando el sospechoso habría intentado sustraerle la moto y las herramientas de trabajo a un repartidor en Quilmes. Tras el supuesto ataque, la víctima alertó a sus compañeros a través de un grupo de chat.

En pocos minutos, varios trabajadores llegaron al lugar y rodearon al joven. Aunque inicialmente lo redujeron, la situación escaló hasta convertirse en una golpiza que terminó con la intervención de las fuerzas policiales.

Los videos de la golpiza en Quilmes





Las imágenes que circularon en las redes sociales muestran a varios repartidores rodeando al sospechoso, mientras lo insultan, lo empujan y lo golpean. El joven sufrió lesiones visibles en el rostro durante la agresión.

La violencia continuó después de los primeros golpes. En otra parte de las filmaciones se observa cómo los trabajadores le quitaron la ropa y lo ataron desnudo al tronco de un árbol, donde siguieron agrediéndolo.

Los registros fueron realizados por personas que estaban en el lugar y permitieron observar distintos momentos del ataque. El joven quedó rodeado por el grupo, expuesto y sin posibilidades de defenderse frente a las agresiones.

Lejos de limitarse a retenerlo hasta la llegada de las autoridades, los involucrados continuaron con el castigo físico. La secuencia terminó con la intervención policial para frenar el enfrentamiento y resguardar al sospechoso.

La intervención policial y el traslado al hospital





Ante la situación, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 6ª, personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y móviles del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

El ladrón fue rescatado y detenido por la policía.

Los agentes dispersaron a los repartidores y pusieron a resguardo al joven, identificado por sus iniciales como J.G., de 20 años. Luego lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

Una vez en el establecimiento sanitario, los profesionales constataron que presentaba heridas producto de la golpiza. La intervención policial permitió interrumpir las agresiones y asistir al acusado, que había quedado atado al árbol y desnudo.

El joven recuperó la libertad y quedó bajo investigación





Permaneció detenido durante algunas horas y después recuperó la libertad.

El expediente quedó caratulado como averiguación de ilícito y la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 del Departamento Judicial de Quilmes.

Ahora, la Justicia deberá establecer las circunstancias del presunto intento de robo que habría desencadenado el episodio, pero también deberá esclarecer lo ocurrido durante la agresión que sufrió el joven.