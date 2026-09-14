¡VIDEO! Delincuente se tiró de un tercer piso para escapar de la Policía y sufrió graves heridas

Una banda dedicada al robo de cables fue desarticulada en las últimas horas durante tres allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal en Mar del Plata. Seis hombres fueron detenidos y dos de ellos sufrieron heridas al intentar escapar de los agentes desde un edificio. Uno de los sospechosos se arrojó desde un tercer piso hacia un patio interno.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que cayó sobre una terraza.

Según las fuentes del caso, el hombre sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser rescatado por personal especializado. Otro de los presuntos integrantes de la banda también intentó escapar y terminó herido. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos bajo custodia policial.

La investigación

El procedimiento comenzó a partir de una investigación iniciada a fines de agosto, luego de una denuncia presentada por reiterados robos de cables registrados en distintos puntos de la ciudad. Los investigadores realizaron seguimientos, vigilancias, tareas encubiertas y análisis de registros fílmicos.

La organización utilizaba camiones, camionetas y otros vehículos con identificaciones similares a las de empresas de servicios para simular trabajos autorizados en la vía pública. Sus integrantes también vestían indumentaria de trabajo para evitar sospechas mientras retiraban el cableado.

Qué encontraron durante los allanamientos

Entre los lugares señalados por los investigadores estuvo la zona de Plaza Mitre, ubicada en Colón y Mitre, donde los sospechosos habrían desplegado parte de la maniobra vestidos como operarios. Uno de los domicilios allanados funcionaba como depósito de vehículos, herramientas y materiales.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron un camión con hidrogrúa, una utilitaria, un semirremolque cargado con cables sustraídos y otros vehículos señalados como apoyo.

Además, se encontraron motores con malacates presuntamente utilizados para extraer cables, pinzas, tensores, rollos de cable, herramientas industriales, equipos de comunicación, documentación e indumentaria utilizada para simular tareas de servicios públicos.

El operativo también permitió incautar 14 celulares, una réplica de arma de fuego, 4.200 dólares, 11.266.000 pesos, una pequeña cantidad de marihuana y esteroides. Dos de los detenidos tenían antecedentes penales.

Los seis hombres quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal N° 3. La investigación continuará para establecer las responsabilidades de cada integrante y determinar si la organización está vinculada con otros robos de cables que provocaron interrupciones en las comunicaciones móviles de Mar del Plata.