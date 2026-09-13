¡VIDEO! Secuestran ropa y productos veterinarios que iban de contrabando a Uruguay valuados en $57 millones

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desarticularon una maniobra de contrabando de exportación e incautaron un cargamento de mercadería valuado en más de 57 millones de pesos en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El operativo se llevó a cabo tras detectar una embarcación clandestina y un vehículo utilitario en la zona costera, cuyos ocupantes se dieron a la fuga ante el accionar de las fuerzas de seguridad.

Detección en la costa del río Uruguay y fuga de los sospechosos

El procedimiento se inició durante la madrugada en las inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay.

En ese punto, el personal de la fuerza federal observó una bote sin nombre ni matrícula junto a dos tripulantes y, en un camino terrado cercano, una camioneta utilitaria con dominio de la República Oriental del Uruguay.

Al advertir la maniobra de traslado ilegal de mercadería, los uniformados dieron la voz de "Alto Prefectura". Sin embargo, los sospechosos se dieron a la fuga amparándose en la geografía y la vegetación de la zona costera, lo que motivó un inmediato despliegue de seguridad.

Incautación de mercadería e intervención del Juzgado Federal

Tras asegurar el perímetro, las autoridades realizaron un rastrillaje en el área y revisaron el vehículo abandonado. En su interior hallaron 16 bultos que contenían indumentaria, calzado y productos veterinarios destinados a ser cruzados de forma clandestina al país vecino.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, quien ordenó el secuestro del rodado, la nave y el cargamento.

En las tareas operativas trabajaron de forma coordinada efectivos de las prefecturas de Concepción del Uruguay y Colón, junto a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay.