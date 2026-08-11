¡Video! Un micro con 48 estudiantes despistó en la nieve y chocó contra siete autos

Un micro con 48 estudiantes sufrió un despiste en medio de un temporal de nieve en Bariloche y chocó contra tres vehículos. También chocó contra un poste y provocó un corte de luz.

Pese a la magnitud del episodio no hubo ningún herido, en un incidente vial que estremece en las imágenes.

El hecho se registró este martes a la madrugada en la calle 20 de febrero, alrededor de las 00:40 horas.

Esta calle es conocida por su pronunciada pendiente y las nevadas hicieron incontrolable el vehículo.

Al llegar a la intersección del área, la conductora perdió el control y comenzó a derrapar por la pendiente, lo que ocasionó el choque con otros autos estacionados y con un poste de luz, lo que produjo el corte del suministro eléctrico.

El dueño de uno de los vehículos afectados increpó a la conductora del micro, por lo que tuvo que intervenir la Policía. Y, en medio del episodio, el mencionado hombre golpeó a uno de los efectivos y terminó demorado.



