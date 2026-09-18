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Viernes, 18 de septiembre de 2026

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MILAGRO

¡VIDEO! Una camioneta chocó contra un auto, terminó incrustada en una casa y casi arrolla a una nena

El brutal suceso tuvo lugar en Junín de Los Andes. Una menor de edad caminaba por la vereda cuando ocurrió el accidente, que por pocos metros no terminó en tragedia.

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Una camioneta chocó contra un auto y terminó incrustada dentro de una casa. La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad.

El accidente ocurrió en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, en la localidad de Junín de los Andes. Una nena caminaba por la vereda y casi es arrollada por la camioneta, que paso muy cerca de la menor.

El choque fue protagonizado por una Renault Kangoo y una Toyota Hilux. La camioneta terminó dentro del terreno de una casa ubicada sobre esa esquina.

Además, el lugar contaba con el antecedente de que un auto se había incrustado dentro del mismo terreno.  

El siniestro se produjo cerca de las 14 en una intersección que se encuentra a unos 100 metros del acceso a la Ruta Nacional 40.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 25 de Junín de los Andes y una dotación de la Central 3 de Bomberos Voluntarios.

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