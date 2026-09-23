¡VIDEO! Una mujer grabó a su hijo menor andando en moto y lo subió a redes

La Agencia de Seguridad Vial busca identificar a una mujer que viajaba de acompañante en una moto manejada por un menor de edad por las calles de la localidad bonaerense de Berisso.

La mujer grabó un video desde diversos planos en el que se puede ver al chico comandando el vehículo; optó por publicarlo en sus redes sociales, pero a las pocas horas lo eliminó, por lo que no pudieron identificar a la responsable del material audiovisual.

En el video, que tiene una duración de 23 segundos, se puede ver que ambos viajaban sin casco, y que la adulta tenía una mano en el manubrio y el celular en la otra, registrando las imágenes en una calle aparentemente residencial.

La publicación estuvo acompañada por el lema "#viralreels", generó repudio entre los usuarios y provocó una rápida intervención de las autoridades que buscan determinar quiénes son los padres del chico que estaba manejando.

Desde la ANSV aseguraron que la identificación de la responsable está en curso y, con ello, establecerán las responsabilidades que correspondan según la normativa de tránsito vigente. Tras esto, aplicarán las sanciones pertinentes.

El nene manejaba una moto en una calle residencial de Berisso.

La reacción del municipio de Berisso tras la imprudencia al volante

Desde la Municipalidad de Berisso alertaron que van a actuar de oficio contra la mujer que grabó el video y que trabajarán "en conjunto con la Policía y el Centro de Monitoreo" para dar con el paradero de la mujer.

El secretario de seguridad local, Gabriel Marotte, enfatizó que procederán contra los responsables por "acción temeraria" y "conducción irresponsable", tras la filtración de las imágenes.

Además, en declaraciones recientes a la prensa, recordaron que hay una ordenanza en vigencia en Berisso que establece que los menores de 12 años tienen prohibido viajar en moto, por lo que este accionar tiene un agravante de poner "en peligro al nene".



