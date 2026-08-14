Video: una mujer murió atropellada por un colectivo que dio marcha atrás en Moreno

Una mujer de 45 años murió en Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense, luego de ser embestida por un colectivo que realizó una maniobra marcha atrás.

El impactante accidente ocurrió este jueves en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, cuando el chofer de una unidad de la línea La Perlita comenzó a retroceder sin advertir que la víctima, identificada como Norma Beatriz Rojas, quien se encontraba detrás del vehículo.

De acuerdo con las primeras informaciones, la maniobra del chofer quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que la mujer pasa entre las dos unidades para cruzar por el medio de la calle y es embestida por el colectivo, que estaba realizando la maniobra de retroceso.

Varios testigos que se encontraban en el lugar advirtieron de inmediato lo ocurrido y alertaron al conductor. Sin embargo, el impacto se produjo rápidamente y, cuando otros peatones se acercaron para intentar auxiliar a la víctima, Rojas ya había fallecido.

Al lugar arribó personal del SAME local, cuyos profesionales constataron el deceso de la mujer. Mientras tanto, el chofer del colectivo, de 38 años, quedó imputado por "homicidio culposo", aunque por el momento permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno. El funcionario judicial ordenó realizar un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo, y además solicitó análisis de sangre para determinar si había consumido alguna otra sustancia.

La Justicia continúa con la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades por parte del conductor.