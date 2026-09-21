VIDEO: asesinó a un hombre a puñaladas tras una discusión y escapó

Una discusión entre dos personas en situación de calle terminó con un hombre muerto tras recibir una puñalada en el cuello. El agresor escapó y es buscado por la Policía.

La pelea ocurrió en el barrio porteño de Constitución, en el cruce de Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

La pelea quedó registrada por las cámaras

Según se observa en las imágenes, dos hombres comenzaron a pelear en la vía pública, uno de ellos tomó una muleta que tenía una faca en la punta y atacó al otro.

El golpe fue directo al cuello de la víctima, que quedó gravemente herida tras el ataque. Personal de la Comisaría Vecinal 3B y del SAME acudió al lugar después de recibir la alerta.

Durante el traslado hacia el Hospital Argerich, los médicos confirmaron la muerte del hombre. La víctima estaba en situación de calle, al igual que el presunto agresor.

Tras el crimen, el atacante escapó del lugar antes de que llegara la Policía. Los investigadores lograron identificarlo y ahora trabajan para localizarlo y detenerlo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia de la pelea y determinar cómo ocurrió el ataque que terminó con la muerte del hombre.



