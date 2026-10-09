¡VIDEO! Varios jóvenes se filmaron torturando a un tatú mulita en plena calle: todos fueron identificados

Un brutal caso de violencia animal tomó trascendencia pública en la provincia de Misiones luego de que un grupo de jóvenes se filmara torturando a un ejemplar de tatú mulita en plena calle, lo que generó que la policía actuara de oficio para poder identificarlos.

Los responsables se transportaban en dos motos cuando se cruzaron con el animal en la vía pública, lo acorralaron, lo agarraron de la cola y se lo llevaron en el vehículo en el que habían llegado.

En las imágenes, que fueron captadas por uno de los jóvenes y se dieron a conocer en las últimas horas, se puede ver el intento que hace el animal silvestre para poder escapar de sus captores.

El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, detalló que "se logró identificar a la gran mayoría" de las personas involucradas y que se dio aviso al Ministerio de Ecología y a la Policía Ambiental.

Cómo avanza la investigación

El jefe comunal destacó que la Policía de Misiones "actuó de oficio ante el delito de maltrato animal", y que dichas actuaciones "se elevaron al Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú", que será el encargado de continuar con la causa.

Los investigadores buscan establecer bajo qué circunstancias ocurrió el ataque contra el animal silvestre para poder determinar las responsabilidades individuales de las personas que fueron identificadas.

El grupo de personas que atacó al tatú mulita podría afrontar cargos penales según lo previsto en la legislación de conservación de la biodiversidad de la provincia de Misiones, que penaliza la caza, el acoso y la matanza de especies autóctonas.

Agrupaciones ambientalistas utilizaron sus redes sociales para dar a conocer los videos en los que atacaron al animal con el objetivo de generar conciencia y que se pueda terminar de identificar al resto de los responsables.



