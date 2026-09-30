¡VIDEO! "Yo te perdono, loco": la respuesta del hermano del mecánico asesinado al escuchar al condenado

Alexis Maximiliano Schmidt fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Jonathan Prim, el mecánico de Trelew que murió tras recibir un disparo el 8 de septiembre de 2025. Durante una audiencia de juicio abreviado, el acusado pidió perdón frente al juez Marcos Nápoli y los familiares de la víctima.

Antes de escuchar la sentencia, Schmidt pidió la palabra: "Nunca quise hacer lo que hice, les pido perdón de todo corazón". Luego agregó: "Nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón, sé que lo que hice es irreparable, les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar".

La respuesta de Elián Prim, hermano de Jonathan, sorprendió a los presentes. "Yo te perdono, loco", le dijo al condenado. Después acompañó ese gesto con un pedido relacionado con el futuro del hijo pequeño de Schmidt: "Yo te perdono, loco, pero este tiempo aprovechalo y dale un buen ejemplo a tu hijo chiquito".

El dolor de la familia de Jonathan

La reacción de la familia Prim conmovió a los presentes y también al juez Nápoli, quien destacó la actitud que mantuvieron durante el proceso. Sin embargo, el pedido de perdón generó distintas respuestas entre los familiares de Jonathan.

Soraya Prim, hermana de la víctima, contó después de la audiencia que para ella aceptar las disculpas no es posible. "Me cuesta perdonar a un asesino", afirmó al referirse al momento que acababa de vivir dentro de la Cámara Penal de Trelew.

La mujer describió la jornada como "triste" y "durísima" y habló de los valores con los que fue criada junto a sus hermanos. "Nosotros somos una familia con valores muy sanos. Los valores que nos inculcaron nuestros padres son muy sanos, no tenemos maldad, no tenemos nada, solo tenemos dolor", manifestó.

Familiares y amigos de la víctima.

Además, Soraya sostuvo: "A mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte". Sus palabras reflejaron la diferencia de posturas dentro de la familia frente al pedido de disculpas realizado por Schmidt.

El crimen en el taller y la condena

Jonathan fue asesinado pasado el mediodía del 8 de septiembre de 2025 mientras trabajaba como mecánico en el barrio Los Pensamientos de Trelew. Según la investigación, Schmidt llegó hasta la zona de Gales y Gualjaina en una moto de baja cilindrada luego de haber dejado a su hijo en otra casa.

Desde allí efectuó disparos hacia el patio donde Prim arreglaba una camioneta junto a su hijo. Uno de los proyectiles alcanzó al mecánico, quien murió poco después en el hospital. El arma utilizada nunca fue encontrada, aunque las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por Schmidt antes y después del ataque.

Una hora después del crimen, las imágenes registraron el regreso del acusado al lugar. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, volvió para comprobar si había alcanzado a la persona a la que pretendía atacar y descubrió que había cometido un error: Jonathanm no era su objetivo original.

Por esa circunstancia, el caso fue encuadrado bajo la figura de "aberratio ictus", conocida como "error en el golpe". Se trata de una situación en la que el autor dirige la acción contra una persona determinada, pero termina causando la muerte de otra.

Finalmente, Schmidt reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada entre el fiscal Mauro Quinteros y su defensor, Carlos del Mármol. La condena quedó fijada en 12 años de prisión efectiva por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, Quinteros explicó a los familiares que la pena no pretendía ponerle un valor a la vida de Jonathan ni medir en años la pérdida sufrida por sus allegados: "Una vida no puede expresarse en una cantidad de años".