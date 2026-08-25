Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon al dueño de casa y amenazaron con cortarles la lengua

Un violento asalto generó conmoción en las últimas horas. Al menos tres delincuentes encapuchados ingresaron en una vivienda del barrio San Carlos, en Mar del Plata, donde redujeron a una pareja y golpearon al dueño de casa con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor.

El dramático asalto ocurrió este lunes cerca de las 10, en una vivienda ubicada sobre Vieytes al 400, cuando el dueño de la casa, de 33 años, acababa de ingresar al domicilio a bordo de su Volkswagen Amarok gris claro.

En ese momento, el hombre se disponía a cerrar el portón cuando fue sorprendido por tres delincuentes, que llevaban capuchas y guantes. quienes lograron ingresar al domicilio, mientras otro permanecía vigilando en la vereda y un quinto aguardaba al volante de un Peugeot 2008 negro. no habrían utilizado armas de fuego.

Una vez dentro de la propiedad, los asaltantes redujeron al hombre y a su esposa. Según la reconstrucción realizada a partir de las cámaras de seguridad, los delincuentes separaron a las víctimas: la mujer fue encerrada en la cocina, mientras que su pareja fue golpeada con un palo de hockey para que indicara dónde tenía guardado el dinero y otros objetos de valor.

Los delincuentes permanecieron aproximadamente ocho minutos dentro de la propiedad y luego escaparon con distintos elementos y la camioneta de la familia. En tanto, las víctimas fueron asistidas por personal policial y, pese a la violencia sufrida, no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud.

Luego de la denuncia, efectivos de la comisaría novena comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y los registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El seguimiento permitió localizar la Volkswagen Amarok en inmediaciones de Antártida Argentina y Tomás Yemehue, por lo que se desplegó un operativo para intentar interceptar a los sospechosos.

Con apoyo del Comando Sur, los agentes realizaron un operativo cerrojo y finalmente lograron interceptar la camioneta en la zona de Olazar y Manrique.

Los dos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie. Uno de ellos, un adolescente de 16 años fue detenido, mientras que el segundo sospechoso logró escapar y continúa siendo buscado.

La causa quedó bajo intervención de la UFIJE N°13 y el menor fue notificado por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia. Ahora los investigadores avanzan con el análisis de las cámaras y otras pruebas para determinar quiénes fueron los restantes integrantes de la banda y establecer el grado de participación de cada uno en el violento asalto.