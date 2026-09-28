Violento asalto en San Isidro: golpearon y desvalijaron a un matrimonio de jubilados

Un violento asalto conmocionó a la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, donde una banda de cuatro delincuentes armados y encapuchados ingresó a una vivienda, atacó a un matrimonio de jubilados para desvalijar la propiedad e huir en una camioneta.

Las víctimas fueron Guillermo Cabaneras, abogado especialista en derecho civil de 76 años, y su esposa. Todo comenzó cerca de las 4 de la madrugada del domingo en el inmueble ubicado en la calle Paso al 1000, próximo al cruce con Balcarce.

Una vez dentro de la casa, los asaltantes inmovilizaron a la mujer y sometieron al letrado a una feroz golpiza, propinándole múltiples impactos en el rostro y el cuerpo.

La banda permaneció aproximadamente dos horas dentro del domicilio amenazando y manteniendo cautiva a la pareja mientras recorría los ambientes en busca de objetos de valor.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el botín estuvo compuesto por unos 4.800 dólares en efectivo, alhajas, teléfonos celulares, computadoras portátiles, prendas de vestir y carteras.

Asimismo, antes de huir, los delincuentes obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria a través de las aplicaciones de su dispositivo móvil.

Finalmente, los ladrones escaparon a bordo del vehículo de la mujer, una camioneta Jeep, tomando la calle Paraná con dirección hacia la Autopista Panamericana.

El atraco causó una profunda indignación entre los vecinos de la zona debido a que la propiedad se encuentra situada a solo 50 metros de la comisaría local y en cercanías de vías de evacuación rápida.

Poco antes de las 6 de la mañana, tras la partida de los sospechosos, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro recibió el llamado de alerta de una vecina, lo que movilizó a una patrulla comunal hasta el lugar.

En la finca, personal médico brindó asistencia de urgencia a Cabaneras por las contusiones sufridas durante el ataque, determinándose que no resultaba necesario su traslado a un centro hospitalario.

La causa judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, con la intervención inicial de la Comisaría 4ª.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para trazar el recorrido previo y posterior de los delincuentes e intentar establecer su identidad.



