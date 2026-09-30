Violento choque entre un colectivo y un auto en Belgrano: un herido con politraumatismos

El barrio de Belgrano fue el epicentro de un miércoles accidentado tras el choque de un colectivo de la línea 42 con un automóvil Peugeot en el cruce de la avenida del Libertador y Echeverría.

Fuentes policiales informaron que por el hecho, el auto quedó detenido en el medio de la avenida, donde estuvo interrumpido por horas el tránsito de manera total en sentido a zona norte y la circulación se desvió hacia La Pampa.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron al conductor del Peugeot con politraumatismos al Hospital Pirovano.

En tanto, la situación causó importantes demoras en la circulación vehicular, lo que llevó a las autoridades a recomendar a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas. Los equipos de emergencias acudieron al lugar para atender cualquier eventualidad y facilitar la remoción de los vehículos involucrados.

Otro choques de colectivos





El lunes pasado un colectivo de la línea 552 chocó contra una vivienda en Ingeniero Budge, en un accidente que generó un importante operativo de emergencia. El hecho ocurrió en la zona de Saladillo y Azamor, cuando el vehículo realizaba su recorrido habitual por la localidad.

Por motivos que todavía no fueron determinados, el colectivo se subió a la vereda e impactó contra el frente de una casa. Tras el choque, acudieron al lugar Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y médicos municipales para asistir a las personas involucradas.

El siniestro no dejó víctimas fatales (X).

Según explicó Gustavo Luizzi, jefe de Bomberos de Lomas de Zamora, se realizó un triage para evaluar a los pasajeros. "Por suerte, se pudo sacar a todos los pasajeros", señaló. Además, confirmó que ninguno de ellos sufrió lesiones, mientras que el conductor presentó algunas heridas leves.

Los habitantes de la vivienda tampoco resultaron heridos. Sin embargo, permanecieron dentro de la propiedad por cuestiones de seguridad mientras los equipos de emergencia evaluaban los daños.

Atropelladas en Palermo





Otro fuerte accidente se registró el mismo día en el barrio de Palermo, donde un colectivo de la línea 29 terminó sobre la vereda y embistió a dos mujeres. Ocurrió en la esquina de Coronel Díaz y Charcas y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El vehículo circulaba por Coronel Díaz al 1600 cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control. La unidad se desvió de su recorrido, atravesó la bicisenda y terminó sobre la vereda, donde chocó contra un árbol y la estructura de un bar.

El operativo de emergencia incluyó la asistencia de las personas que resultaron afectadas por el choque. En un primer momento, se informó que tres personas habían sido trasladadas al Hospital Rivadavia, mientras que una cuarta recibió atención del SAME en el lugar.

Más tarde, durante la cobertura desde el lugar, se indicó que una persona había sido derivada al Hospital Fernández y que podría tratarse del conductor del colectivo, de aproximadamente 59 años. Las dos mujeres que fueron embestidas también fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, donde quedaron bajo observación para controlar su evolución.

Chofer fallecido





Un chofer de la línea 527 murió el sábado pasado tras chocar el colectivo contra el frente de una casa, en la localidad bonaerense de Temperley. Al momento del hecho, el colectivo no llevaba pasajeros, y vecinos aseguraron que el conductor circulaba a alta velocidad.

El choque ocurrió en la intersección de Caaguazú y Dinamarca, en el partido de Lomas de Zamora. La trompa del colectivo quedó dentro de la propiedad y provocó importantes destrozos en la vivienda.

El chofer murió casi de manera instantánea (X).

La Policía Bonaerense investiga las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

Hombre muerto en Retiro





Un hombre, de alrededor de 30 años, perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en el barrio de Retiro. Por la violenta colisión, la víctima sufrió heridas fatales de forma instantánea, al tiempo que un pasajero resultó herido por la brusca maniobra y el chofer del transporte debió recibir asistencia psicológica por un cuadro de shock.

El trágico hecho se produjo en la Avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini. La brutalidad del impacto provocó el deceso inmediato del peatón, mientras que dentro de la unidad un pasajero mayor de edad sufrió politraumatismos leves producto de la intensa frenada realizada por el conductor para intentar evitar el arrollamiento.

Se investigan las causas del trágico siniestro (X).

Instantes después del siniestro, dos ambulancias del SAME arribaron a la zona, aunque los profesionales médicos solo pudieron constatar que las lesiones del peatón eran incompatibles con la vida.

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