Violento choque entre una moto y un auto en Villa Crespo: uno de los conductores fue llevado al hospital

Un fuerte impacto entre una motocicleta y un auto en el barrio porteño de Villa Crespo dejó el saldo de un hombre herido, quien fue trasladado a un hospital cercano con heridas leves. Además, se cortó el tránsito en la zona.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió pasadas las 7 en el cruce de las calles Darwin y Juan Ramiro de Velazco, cuando una motocicleta impactó en la puerta izquierda del Toyota Etios blanco y su conductor cayó al pavimento.

Hay que resaltar que en el cruce de esas calles no hay semáforo aunque sí una senda peatonal, por lo que se investigan las causas del fuerte choque.

Como consecuencia de la importante colisión, ambos hombres resultaron con heridas leves, aunque solo el motociclista fue derivado a un hospital cercano donde se le realizaron los correspondientes estudios.

Control de alcoholemia

Finalmente, en el cruce de las calles donde se produjo el choque se realizó un corte preventivo mientras se llevaron a cabo las pericias del accidente, en tanto, ambos conductores fueron sometidos al control de alcoholemia que dio negativo en los dos casos.

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