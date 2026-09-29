Volvió a su casa y encontró a dos ocupas durmiendo en su cama: fueron detenidos

Una escena inesperada encontró una joven cuando regresó a su casa de la zona noroeste de Rosario después de haberse ausentado durante dos semanas. Al ingresar, advirtió que faltaban algunos muebles y luego descubrió a dos personas durmiendo en su propia cama. Llamó al 911 y ambos fueron aprehendidos.

Todo ocurrió en una vivienda de Pasaje Carre al 7700, a pocos metros de Donado y Jorge Newbery. Antes de entrar, la víctima observó que la ventana de la puerta de ingreso había sido dañada, una señal de que alguien había entrado al domicilio mientras ella no estaba.

Una vez dentro, recorrió la casa, encontró a los dos hombres que habían ocupado la propiedad y estaban durmiendo en su habitación.

La llegada de la Policía y las dos detenciones

Tras el llamado de emergencia, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron hasta el domicilio. Los agentes encontraron a los dos ocupantes y procedieron a detenerlos.

Los aprehendidos fueron identificados como Jesús Thiago A., de 19 años, y Dante Nicolás Q., de 17. Ambos quedaron a disposición de la Justicia luego del procedimiento realizado en la vivienda.

Para el adolescente de 17 años, la situación judicial ya era compleja antes de esta detención. Sobre él pesaba un pedido de captura emitido el 27 de agosto pasado por el fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente Ernesto Ducasse.

El menor tenía dos requerimientos judiciales

Dante Q. era requerido por la Justicia provincial en dos investigaciones diferentes. Una de ellas corresponde a un homicidio ocurrido en julio pasado en el barrio Ludueña.

La segunda causa está vinculada con una investigación por microtráfico en la zona del barrio 7 de Septiembre. El pedido de captura vigente permitió establecer que el adolescente ya era buscado por la Justicia.

La investigación deberá determinar las circunstancias del ingreso al domicilio y el faltante de muebles denunciado por la propietaria.