El gobernador reelecto de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, afirmó que su victoria de este domingo fue "construida por la militancia" del justicialismo puntano y "una nueva generación de dirigentes". "Hermanas y hermanos, compañeros y compañeras, hoy les pido que administremos la alegría y la energía, porque el festejo sigue mañana. Quiero contarles un secreto que nosotros vamos a entender. Cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, son los generales de este triunfo electoral. Es una victoria de una nueva generación de dirigentes", señaló Rodríguez Saá esta noche en la sede del Justialismo puntano, pareciendo referirse a su hermano Adolfo, que quedó tercero en la lucha por la Gobernación.



En ese sentido, el mandatario victorioso se refirió al corte de energía que signó la jornada electoral, al destacar que sus adherentes "igual salieron a la cancha a defender" la voluntad popular. "Hicimos frente a una jornada inesperadamente difícil que supimos sobrellevar para construir este gran triunfo electoral", remarcó Alberto ante sus seguidores congregados en la sede partidaria.

Vestido con un traje negro y luciendo una barba entrecana, el gobernador se exhibió visiblemente emocionado (algo raro en él) y tardó varios minutos en pronunciar su discurso, asombrado por el cariño que le expresaban sus seguidores. "Hoy nació una nena hermosa en la provincia de San Luis, y es la que parieron los nativos digitales. Los jóvenes son artífices de este triunfo", reiteró a través de esa metáfora.



De esta forma y con más del 80 % de los votos, Alberto destacó la victoria del Frente de Unidad Justicialista en todos los departamentos de la provincia. "Vamos a festejar mañana este triunfo y el martes... Escucho que me dicen que ese día es San Perón", se permitió bromear Alberto y le sacó varias risas a los militantes que no paraban de vivarlo entre bombos y cornetazos.



Rodríguez Saa dijo que su adversario son "la pobreza y los despidos de un Gobierno nacional que ha fracasado", dando a entender que su hermano no se inscribe entre sus rivales. "Queremos más merenderos y más trabajo al lado de los humildes. Vivan nuestros candidatos, los que ganaron y los que hicieron tanto por esto. Vivan los que fueron ofendidos y que cuando nos tiraron una piedra la levantamos para arreglar el vidrio roto. Ganamos con respeto, paz y humildad", señaló.



Por último, se refirió a sus oponentes, "y a la experiencia de sus dirigentes", y por eso ponderó "la importancia" del trabajo que llevó a cabo su espacio para conseguir la victoria. "Viva San Luis, festejamos hoy y mañana, y va a ser San Perón, gracias, gracias", se despidió de su militancia el ganador de la elección.



Con el 88 % de las mesas escrutadas, Alberto Rodríguez Saa obtenía con el Frente de Unidad Justicialista el 42,08 % de los votos. El senador nacional Claudio Poggi, alineado con el oficialismo nacional, cosechaba el 34,88 por ciento de las voluntades y Adolfo Rodríguez Saá, seis veces gobernador de la provincia y ex presidente de la Nación, alcanza el tercer lugar con el 22 %.