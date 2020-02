El designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, sostuvo que "la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO" y confesó que le "costó" aceptar el cargo que en tres oportunidades le ofreció el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con Clarín, el dirigente radical dijo que, tras su designación, "una gran mayoría me apoyó, más allá de las críticas que trascendieron". En esa línea, intentó despegarse del Frente de Todos al decir que "yo no me incorporo al gobierno, no soy funcionario del Ejecutivo nacional, soy representante de la Argentina en este gobierno".

Sin embargo, para Alfonsín, "la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO" y también "respecto del rol del Estado en la economía".

Eje de varias críticas desde su partido, Alfonsín analizó esas motivaciones y consideró que "algunos que han criticado" su posición lo hicieron "porque tienen miedo de que se potencie dentro de la UCR una dirigencia que plantee un frente distinto". "Hay algunos que están muy preocupados por la eventual desaparición de Cambiemos", remató.

Sobre si el radicalismo debería irse de Juntos por el Cambio, consideró que esa fuerza política "tiene que discutir, poner al partido en estado de asamblea" y que "en todos lados se discuta qué pasó estos cuatro años", qué fue lo que hicieron "bien" y qué lo que hicieron "mal".