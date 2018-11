Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

El diputado nacional Diego Bossio vaticinó que el próximo presidente de la Argentina surgirá desde el justicialismo referenciado en Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto y en gobernadores como el tucumano Juan Manzur. "Estamos convencidos del camino que hemos elegido y que el próximo presidente de la Argentina va a surgir de esta alternativa que estamos construyendo. El justicialismo se prepara para suceder a Macri desde el 10 de diciembre de 2019", se entusiasmó.

En una entrevista que concedió a Crónica consideró que el gobierno del presidente Mauricio Macri "fracasó", porque "el Presidente cree que hay un único camino, que es el del ajuste".

-¿Cuál es la evaluación que hace del gobierno a casi tres años de gestión?

-Macri fracasó. Primero porque dijo en el Congreso, cuando asumió, que midan su gestión por tres temas: la pobreza cero, que está cada vez más lejos de eso; unir a los argentinos y cada vez estamos más desunidos, y la lucha contra el narcotráfico. En este punto me faltan estadísticas para poder afirmarlo, pero claramente es un gobierno que fracasó.

-¿Por qué dice que fracasó?

-Porque gran parte de la sociedad tiene escepticismo, bronca, desesperanza y está frustrada por lo que pasa en la Argentina.

-¿Y qué va a hacer la oposición?

-Hay dirigentes políticos que han demostrado voluntad para trabajar y fortalecer esta alternativa. Estoy hablando de Sergio Massa, que ha demostrado mucha voluntad y vocación, estoy hablando de Miguel Pichetto, de gobernadores como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti o Juan Manzur, quien ha decidido jugar muy fuerte en la provincia de Tucumán, conformando además un armado nacional.

-¿Cómo se plantean el desafio electoral del año que viene?

-Falta mucho. Va a correr mucha agua bajo el puente. Faltan 46 semanas para las PASO. Antes tenemos que decidir alianzas y expresiones electorales. Nosotros estamos trabajando hoy, no en nombres, estamos trabajando en recorrer la Argentina. El justicialismo, Sergio Massa, se propone escuchar.

- Las encuestas marcan que Cristina Kirchner tiene una base electoral importante...

-En el 2014, un año antes de las elecciones, el presidente era Daniel Scioli, el segundo era Massa y el tercero era Macri. En marzo de 2015 cambiaron las circunstancias y terminó ganando Macri. Tres meses antes de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro medía 15 puntos y terminó sacando 57 puntos.

-¿Entonces no creen en las encuestas?

-No es que no creamos o que no las veamos. Sería hipócrita. Lo que sí estamos convencidos es del camino que hemos elegido y que el próximo presidente de la Argentina va a surgir de esta alternativa que estamos construyendo.

-¿Se plantean como la alternativa de Cambiemos y el kirchnerismo?

-Hemos decidido que la Argentina tiene que tener una alternativa distinta al planteo del gobierno. Nosotros no creemos que el único camino es el ajuste, que el único camino es la política monetaria y que la única solución es escuchar al FMI.

-¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires?

-Me llamó la atención que nadie defienda el Fondo del Conurbano. Había sido un logro de la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero ninguno de los 70 diputados de la provincia, fundamentalmente de Cambiemos, defendió el Fondo. Tengo respeto personal por la gobernadora, pero tengo diferencias políticas. Vidal es la expresión de Macri en la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué país habrá el 10 de diciembre de 2019?

-Un país más endeudado, con menos actividad que en 2015, con un Banco Central con menos grado de libertad, posiblemente con algunos puntos positivos que venían de antes, como puede ser Vaca Muerta y todo el desarrollo del petróleo y el gas no convencional, pero con un país con menos grados de libertad para poder hacer cosas. Resolver el tema de los buitres era una oportunidad, pero no para vivir de prestado, sino para mejorar las condiciones de financiamiento para nuestro sector productivo.

-¿Qué harían con el FMI si son gobierno en 2019?

-Nosotros somos parte del FMI y los acuerdos, independientemente de quien gobierne, hay que cumplirlos. Lo que no significa que el día posterior a que haya un nuevo gobierno, hay que sentarse, como dijo Massa en Washington, y negociar cada uno de los puntos, porque a quien primero tenemos que escuchar es a los argentinos.