El fiscal de Dolores, Juan Curi, le pidió al presidente Mauricio Macri que releve de la obligación de guardar secreto al ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) Rolando "Rolo" Barreiro, quien está detenido y quiere declarar como arrepentido en la causa relacionada con extorsión y espionaje ilegal.

Barreiro fue espía de la ex SIDE y luego de la AFI entre 2002 y 2016. Conoció al falso abogado Marcelo DAlessio en 2014, aunque el vínculo se hizo fluido en 2015. Según trascendió, la declaración de Barreiro -que llegó a la causa por ser el nexo entre el fiscal Bidone y Marcelo D´Alessio- confirma las tareas investigativas que llevaba adelante el falso abogado D´Alessio, quien permanece detenido.

Pese a todo, el fiscal todavía no envió al juez Alejo Ramos Padilla los pedidos de Barreiro y Bidone, quienes declararon exigiendo ser aceptados como "arrepentidos".

En ese sentido, trascendió que el espía confirmó el vínculo con personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, jefes de la Agencia Federal de Investigaciones ( AFI), ex SIDE, y también con fuentes judiciales, especialmente el fiscal federal Carlos Stornelli. Pese a todo, el fiscal todavía no envió al juez Alejo Ramos Padilla los pedidos de Barreiro y Bidone, quienes declararon exigiendo ser aceptados como "arrepentidos". Como Curi no simpatiza con la nueva figura judicial, no avaló esas solicitudes hasta el momento.

Para varios abogados que tienen acceso a la causa, la declaración de Barreiro es clave porque apunta a la cúpula de la AFI, pero también al poder político. En la indagatoria, el ex espía mencionó a varios de sus superiores, como Pablo Pinamonti, un alto funcionario de la agencia; y a Darío Biorci, hombre de máxima confianza de la número 2 de la ex SIDE, Silvia Majdalani, aunque no pudo dar mayores precisiones debido a que debe guardar el secreto de inteligencia.