Las críticas que durante meses dirigentes de la Unión Cívica Radical hacían en privado a funcionarios del gobierno nacional emergieron en la última semana, al calor de las reuniones en Casa Rosada y la previa de los anuncios que realizará el presidente Mauricio Macri sobre precios.

Este domingo fue el presidente del partido centenario y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien apuntó directamente contra la ideología del gobierno nacional. "La pura política monetaria y fiscal para controlar la inflación ha fracasado", disparó el mendocino, que sufre en su provincia un rival del PRO que busca derrotar a quien él eligió para sucederlo.

"El gobierno nacional no ha podido controlar la inflación. Para ello se requieren instrumentos que el gobierno no ha querido implementar que creo son imprescindibles como controlar los precios vía acuerdo de precios y no mediante control ni congelamiento" disparó Cornejo.

"Estamos colaborando a nivel nacional para tener una economía sana que no tenga inflación o que vaya bajando. Hemos hecho propuestas y creemos que serán tenidas en cuenta. El próximo miércoles, el presidente Mauricio Macri anunciará medidas y ojalá mencione buena parte de las que hemos propuesto", sostuvo el mandatario provincial durante una cena con empresarios mendocinos.

"El gobierno nacional no ha podido controlar la inflación. Para ello se requieren instrumentos que el gobierno no ha querido implementar que creo son imprescindibles como controlar los precios vía acuerdo de precios y no mediante control ni congelamiento". La interna menocina llegó a tal punto que, si bien Macri tomará algunas propuestas de los dirigentes radicales, el candidato del PRO en Mendoza, Omar de Marchi, cuestionó la estrategia y reafirmó el rumbo tomado en los últimos años: "La inflación se controla con ahorro del gasto y con mayor actividad económica e inversión. Todas las otras recetas son parches coyunturales que no funcionan en ninguna parte del mundo", expresó.

Esa diferencia remite a los intensos tironeos internos que vivió el gabinete nacional en las últimas dos semanas, con ministros reticentes a avanzar en las ordenes que daba el presidente Macri, impulsado no por su propio deseo sino por la presión de los radicales junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta.

Preparen, apunten...

Los dardos de Cornejo, dirigidos directamente al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al corazón de la política económica del gobierno nacional, se sumaron así a la feroz crítica que realizó el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, al estratega político Jaime Durán Barba, el gurú electoral de Macri: "a Durán Barba hay que darle una brújula, o mejor que cierre la boca y se calle", disparó el jujeño.

Días atrás, el asesor electoral había considerado que un hombre de la UCR como compañero de fórmula de Macri "no suma nada".