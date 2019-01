El ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli, repartió críticas este domingo al oficialismo y a la oposición de la provincia cuyana, a los que culpó por estar "totalmente metidos en la coyuntura política. Se dedican a hacer política partidaria en vez de hacer política para hacer crecer esta provincia".

En esa línea, consideró que "el problema de Cornejo, un gobernador que yo valoro porque ha ordenado una gran cantidad de cosas en la provincia -a costa de una deuda importante también-, es que no se ha involucrado en el tema productivo, especialmente el vitivinícola, es un tema ajeno al gobierno. Creo que le gusta más el manipuleo político y no tanto involucrarse en lo productivo".

Gabrielli, que suena como candidato para volver a gobernar la provincia (ya lo hizo en el período 1991-1995), destacó el valor de la vitivinicultura para Mendoza: "Si bien no es la que aporta más producto bruto a la provincia, culturalmente es el tema más importante. Mendoza se piensa a sí misma en términos de cómo funciona lo vitivinícola. ¿Adónde quiero llegar con esto? Mendoza necesita un gobierno que siente las bases de un nuevo proceso de desarrollo productivo", aseguró.

Por eso, cuestionó la actualidad de la provincia: "Me involucro porque veo que la provincia está estancada, dentro de un país que está en una mala etapa. Mendoza históricamente fue 4% del PBI del país y hoy no llega al 3%. Claramente hay una tendencia al estancamiento en la generación de producción y de trabajo, mientras que las provincias que nos rodean han sabido encontrar caminos de crecimiento, como San Luis y San Juan. Y yo tengo una idea de cómo tiene que hacer Mendoza para salir del estancamiento, tengo una propuesta para hacerle a Mendoza", dijo, aunque no quiso confirmar su decisión de competir en las próximas elecciones.