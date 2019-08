En la recta final hacia las PASO, María Eugenia Vidal jugó fuerte en sus declaraciones. Durante una entrevista televisiva, aseguró que "la decisión y el poder (de elegir a los gobernantes para los próximos cuatro años) los tienen los bonaerenses, pero sí puedo decir que para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once".

La referencia directa al choque de trenes en el que perdieron la vida 51 personas no pasó inadvertida, especialmente porque en la boleta de Juntos por el Cambio está nada menos que María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini, una víctima fatal del hecho. Según la mandataria, "hubo avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, obras que se pueden ver y tocar sin corrupción. Lo importante es que este domingo, cada uno vote con el corazón y con la boca del estómago. Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente. Les pido a los bonaerenses que nos acompañen por los hechos".

El encendido mensaje de Vidal tuvo repercusiones. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once cuestionaron el formato de su mensaje. No obstante, la precandidata de Juntos por el Cambio se comunicó telefónicamente con algunos de ellos para explicar sus palabras y pedir disculpas.

Una y otra vez, remarcó que volver al pasado no solucionaría ninguno de los problemas actuales. "No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", insistió.

Vidal apuntó en ese sentido que "el bonaerense no quiere volver al sometimiento, a la mentira y sabe que cuando no le alcanzó, este gobierno desplegó toda las medidas que pudo para que les sea menos difícil". Recordó también que "en octubre en la provincia se gana o se pierde por un voto" (ya que no hay balotaje) y pidió a los bonaerenses "que nos acompañen por los hechos", en declaraciones al canal A24.

"Van a escuchar muchos discursos, sobre todo en días de cierre (de campañas). Pero lo importante es lo que hicimos, los valores, las dos mil obras empezadas y terminadas, la gente que ya no se embarra, que tiene Metrobus, que tiene cloacas que permiten bajar mortalidad infantil, y SAME", advirtió.

Horas después acompañó al precandidato a intendente de Florencio Varela, Pablo Alaniz, en un encuentro con mujeres que dirigen el plan Fines en el distrito.