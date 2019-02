"Quiero ser presidente", ratificó Sergio Massa, uno de los líderes de Alternativa Federal. En diálogo con Crónica HD, el referente del Frente Renovador dijo que ve "desánimo" en la calle y que Cambiemos "atacó a la clase media". Para Massa, "no necesitamos un gobierno que haga de comentarista o anticipe simplemente las malas noticias. Sino uno que se haga cargo de sus responsabilidades. Un gobierno serio y en serio".

En el programa "Chiche 2019", el ex intendente de Tigre resaltó que "el gobierno no encontró el camino. Atacó la clase media", agregando que "el centro financiero le dio la espalda". Sin embargo, "solamente vinieron inversiones golondrinas". "El gobierno -agregó- hizo todo para que la única inversión que hoy rinda sea la tasa de interés", y en la actualidad "el laburante no tiene posibilidad de financiarse. Los impuestos nos están matando".

Massa ve que "el problema es que los incentivos están mal alineados, la gente que tiene un taller o un comercio paga más ganancia que el que timbea". Sobre sus ganas de ser presidente, el dirigente del Frente Renovador destacó que "el 11 de diciembre si me toca gobernar voy a llamar a una Moncloa Argentina, con empresarios, trabajadores y credos. Para que el acuerdo tenga la participación de todos para planificar de acá a 20 años".

"Tenemos que repensar una educación con docentes bien pagos y capacitados, para preparar a los jóvenes para los desafíos del mercado laboral del futuro", cerró en Crónica HD.