El precandidato a presidente por Alternativa Federal y conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, quien recibió en su casa al ex presidente de España Felipe González, arremetió otra vez contra la propuesta de negociar un acuerdo con el gobierno, al afirmar que el camino del diálogo "no se hace a través de filtraciones de prensa, ya que los acuerdos no se construyen por WhatsApp".

"El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición", consideró Massa en un extenso texto publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Antes de afirmar que el del presidente Mauricio Macri "es un Gobierno terco" porque repite que "no hay otro camino", buscando diferenciarse de esta postura, dijo: "Hay otra manera de hacer las cosas, hay otras soluciones, hay alternativa".