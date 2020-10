Convocada por Juntos por el Cambio y difundida a través de las redes sociales y los medios de comunicación, la oposición al gobierno retomará este lunes su salida a la calle para expresar su rosario de reclamos. Tal como sucedió durante los últimos feriados (25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto), el sector de la sociedad que rechaza terminantemente las decisiones del gobierno nacional volverá a manifestar su desacuerdo.

Una vez más, el temario es variado. La corrupción del gobierno kirchnerista y el manejo de la pandemia pican en punta. Bajo la consigna "12-O Todos a la calle" se prevé una masiva manifestación que tendrá como epicentro al Obelisco, en torno de las cinco de la tarde.

Sabemos que la situación es dramática, por eso la pelea que damos es por el futuro, para encontrar una salida viable que apueste al trabajo, al futuro, al progreso. Orgullosa de esta gran movilización del @proargentina #EnMarchaAlFuturo pic.twitter.com/cbhBg1tUTY — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2020

También habrá réplicas en las principales plazas de todo el país, donde cada sector convocó a sus seguidores. Las marchas perdieron fuerza a medida que fueron pasados los feriados, ya que la del 25 de mayo tuvo una presencia multitudinaria mientras que la del 17 de agosto tuvo la mitad de gente. El odio y la intolerancia es un factor común en todas ellas.

Campo más Ciudad

Además de las críticas al manejo de la Justicia, la movilización también protestará contra supuestos maltratos al campo. De hecho, la convocatoria comenzó como un llamado a la "unidad" del "campo más la ciudad". Algunos de los pedidos ya tuvieron respuesta parcial. Al campo se le bajaron las retenciones, mientras que se habilitaron las clases presenciales -uno de los ejes del reclamo, según el video que publicó en sus redes sociales Patricia Bullrich- y se habilitaron nuevas actividades económicas en el marco del manejo de la pandemia.

Reaparición

El ex presidente Mauricio Macri participó el sábado de una videoconferencia con los principales dirigentes del PRO, a quienes les pidió "seguir batallando para volver a normalizar el país". Además, lanzó duras criticas a la "cuarentena eterna" que implementó el gobierno de Alberto Fernández para contener la expansión del coronavirus: "Necesitamos volver a circular libremente por la Argentina".

El ex presidente dijo que está "muy preocupado por el presente" y "triste" porque ve "la angustia de la gente sobre su presente, su trabajo, su salud, su futuro". "Eso no cambia mi optimismo. La Argentina nunca estuvo tan movilizada como hoy, nunca hubo tantos argentinos convencidos de que tenemos derecho a un mejor futuro y de que no nos vamos a resignar", afirmó.